В Грузии разработали стратегию защиты здоровья детей и матерей

08.04.2017 20:55 Грузия впервые разработала долгосрочную стратегию защиты здоровья матерей и детей, которая будет направлена на снижение числа смертности среди рожениц и новорожденных.



Согласно официальным данным, количество рожденных живыми детей в Грузии в 2016 сократилось на 4,5% и превысило 56,5 тысячи. Среди них больше мальчиков — порядка 28,9 тысячи. Основными причинами смертности среди детей являются преждевременные роды, врожденные аномалии и ненадлежащий учет рисков.





Презентация стратегии защиты здоровья детей и матерей на 2017-2030 годы и трехлетнего плана действия (2017-2019 годы) прошла в Тбилиси.



Стратегию под слоганом "Здоровое начало жизни" разработали специалисты министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и Детского фонда ООН (UNICEF).



На презентации стратегии отметили, что несмотря на то, что за последние 10 лет в Грузии уменьшился показатель смертности среди матерей и детей, страна все еще занимает первые позиции в Европе.



"Эта стратегия включает долгосрочное видение до 2030 года, а также имеет конкретный трехлетний план действий. Он будет обновляться раз в три года в рамках этой национальной стратегии. Он состоит из трех основных компонентов — это здоровье детей и матерей, планирование семьи и улучшение репродуктивного здоровья среди молодежи", — сказала замминистра здравоохранения Нино Бердзули.



По ее словам, отныне будут вести клинический аудит, чтобы выявить все те проблемы, которые повлекли за собой летальный исход.



Что касается планирования семьи, то Бердзули отметила, что повысится доступ социально незащищенных семей к контрацепции.



"На первом этапе контрацептивы будут доступны для тех, кому сложнее всего их купить, для самых необеспеченных семей, поскольку насколько бы дешевыми они ни были, для социально незащищенных семей они все равно недоступны", — сказала Бердзули.



Для остальной части общества будут проходить информационные кампании.



По словам врачей, эту стратегию нужно было принять гораздо раньше, поскольку в Грузии проводится довольно большое количество абортов.



"Это немного запоздалое действие, это должно было произойти гораздо раньше, поскольку количество случаев нежелательной беременности большое. Контрацепция среди подростков и образование в целом о рождении ребенка на очень низком уровне, и эти проблемы нужно исправить. Образование, образование и еще раз образование спасет этот процесс", — сказала профессор, педиатр Кетеван Немсадзе журналистам.



На презентации проекта поприсутствовали представители министерства образования и науки Грузии, министерства спорта и по делам молодежи, члены парламента, директор Фонда ООН в области народонаселения в Восточной Европе и Центральной Азии Аланна Армитадж, представители гражданского общества, врачи.



"Спутник-Грузия"











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