Департамент МВД Грузии хочет стать частью жандармерий Европы

09.04.2017 18:16 Министерство внутренних дел Грузии планирует включить департамент по особым заданиям в ряды Ассоциации жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря (FIEP), заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.



Об этом стало известно после встречи в Тбилиси с генеральным директором департамента жандармерии МВД Хашимитского Королевства Иордании, генерал-майором Хуссейном аль-Хаватме.



"Мы планируем, что департамент по особым заданиям стал членом Объединения жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря, президентом-страной которой в этом году является Иордания. Для достижения этой цели мы не пожалеем усилий", — цитирует Мгебришвили пресс-служба МВД Грузии.



На встрече также стало известно, что 23-26 мая текущего года в Лиссабоне состоится встреча комиссии Ассоциации жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря, на которой МВД Грузии проведет презентацию деятельности и функций департамента по особым заданиям.



В Лиссабоне, по всей вероятности, департаменту по особым заданиям МВД Грузии присвоят статус наблюдателя, после чего, примерно, в течение 1 года по уставу организации это подразделение МВД Грузии станет полноправным членом Ассоциации жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря.



Ассоциации жандармерий и полиций, имеющих военизированный статус, Европы и Средиземного моря была основана в 1994 году Францией, Испанией и Италией, к которым в кротчайшее время присоединилась Португалия.





Главной целью организации является расширение и усиление совместного сотрудничества полиций разных стран, а также совместная работа в контексте региональных кризисов.



Членами Ассоциации являются также Турция, Румыния, Тунис, Марокко и Голландия. Статусом ассоциированного члена организации пользуются полицейские подразделения Аргентины, Чили и Катара. Статус наблюдателя присвоен Бразилии и Украине.



"Спутник-Грузия"











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