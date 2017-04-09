Завтра открывается двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия

09.04.2017 21:01 Завтра откроется двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия. Как сообщают в аппарате госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, перед участниками форума выступят с приветствием премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем. 11 апреля в форуме примет участие президент Грузии.



В рамках мероприятия запланирована дискуссия по таким темам, как – роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза; новые вызовы гибридной войны, стратегии борьбы с пропагандой, кибервойна и т.д.



Двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия откроется в 08:45 в гостинице «Редиссон Блю Иверия».















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