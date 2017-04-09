Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Завтра открывается двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия


09.04.2017   21:01
Завтра откроется двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия. Как сообщают в аппарате госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, перед участниками форума выступят с приветствием премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем. 11 апреля в форуме примет участие президент Грузии.

В рамках мероприятия запланирована дискуссия по таким темам, как – роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза; новые вызовы гибридной войны, стратегии борьбы с пропагандой, кибервойна и т.д.

Двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия откроется в 08:45 в гостинице «Редиссон Блю Иверия».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна