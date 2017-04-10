Открылся двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия

10.04.2017 10:21 Сегодня открылся двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия. Как сообщают в аппарате госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, перед участниками форума выступают с приветствием премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем. 11 апреля в форуме примет участие президент Грузии.



В рамках мероприятия запланирована дискуссия по таким темам, как – роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза; новые вызовы гибридной войны, стратегии борьбы с пропагандой, кибервойна и т.д.



Двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия открылся в гостинице «Редиссон Блю Иверия».















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