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Кремлевская пропаганда и искусственно создаваемые стереотипы


10.04.2017   13:22
Центр стратегических коммуникаций НАТО специально изучил российский телевизионный юмор. Исследователи установили, что российская власть использует юмор как пропагандистское оружие.

А также было установлено, что большинство юмористических шоу на российских телеканалах принадлежит компании "Красный квадрат", владельцем которого является друг детства президента России Владимира Путина.

Ни одна команда КВН Грузии не принимала участия в российской лиге КВН с 2008 года. По заявлению президента федерации, главная причина этого состоит в том, что грузины не хотят играть на "политической дудке России ".

Исследователь Фонда развития СМИ Софья Гелава исследует Российский юмор на грузинском рынке. По ее заявлению, с 2016 года в Грузии российская пропаганда усилилась в виде юмора. По ее словам, главным наративом мессидж-бокса российской пропаганды является негативное позиционирование Запада.

Профессор университета Латвии, Жанетта Озолина заявляет, что с помощью юмора в России стараются принизить западных лидеров, создают стереотипы, и заостряют внимание на угнетение России западными странами.







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