Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию

10.04.2017 13:26 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Тбилиси в конце мая этого года для участия на Парламентской ассамблеи альянса, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии Форума публичной дипломатии Грузия-НАТО.



Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая. Таким образом, Грузия станет пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, где состоится ассамблея.



"Для нас большая честь, что 26-29 мая в Грузии проводится Парламентская ассамблея НАТО, и в рамках этого же мероприятия планируется визит генерального секретаря НАТО", — сказал Квирикашвили.















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