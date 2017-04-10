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Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию
10.04.2017 13:26
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Тбилиси в конце мая этого года для участия на Парламентской ассамблеи альянса, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии Форума публичной дипломатии Грузия-НАТО.
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая. Таким образом, Грузия станет пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, где состоится ассамблея.
"Для нас большая честь, что 26-29 мая в Грузии проводится Парламентская ассамблея НАТО, и в рамках этого же мероприятия планируется визит генерального секретаря НАТО", — сказал Квирикашвили.
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