Президента обвинили в попытках сорвать работу конституционной комиссии

10.04.2017 14:10 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в понедельник обвинил президента Георгия Маргвелашвили в закулисных консультациях с отдельными членами конституционной комиссии по вопросу их выхода из нее.



"У меня была достоверная информация, что президент проводил консультации с отдельными членами конституционной комиссии, представляющими некоторые партии и неправительственные организации об их выходе из состава комиссии. (. . .) Однако эти деструктивные шаги не помешают нам довести начатое дело до конца и разработать новую совершенную конституцию", - сказал в понедельник на заседании конституционной комиссии И.Кобахидзе.



Через несколько минут после этого заявления спикера парламента один из членов конституционной комиссии, представитель оппозиционной партии "Государство для народа" Ника Мачутадзе на специальном брифинге сообщил журналистам о принятом решении покинуть этот орган.



"Проект новой Конституции направлен на подавление демократических институтов в Грузии и ограничение свобод граждан. Согласно этому проекту отменяется процедура прямого избрания президента и существенно ограничиваются его полномочия, аннулируется Совет национальной безопасности при президенте, политическим партиям запрещается объединяться в предвыборные политические блоки", - заявил Н.Мучутадзе.



Он призвал членов конституционной комиссии, не представляющих правящую партию "Грузинская мечта", выйти из состава этого органа и "не принимать участия в фарсе действующих властей".



Государственная конституционная комиссия была создана в конце 2016 года, в нее входят более 70 членов различных политических партий, неправительственных организаций и экспертов. Комиссия в конце апреля должна представить парламенту на утверждение проект изменений в Конституцию. Г.Маргвелашвили отказался делегировать в конституционную комиссию своих представителей, мотивируя свое решение отсутствием широкого обсуждения поправок в Конституцию.















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