Кобахидзе: Мы меняем очень плохую Конституцию на очень хорошую Конституцию

10.04.2017 14:16 По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, об эффективности работы Конституционной комиссии свидетельствует текст новой редакции Конституции. Об этом он заявил на заседании рабочей группы комиссии по вопросам основных прав и свобод человека, судебной власти, преамбуле и общих и переходных положений Конституции Грузии.



Как отметил Кобахидзе, нынешняя Конституция меняется на такую Конституцию, которая заложит устойчивую конституционную основу процессу долгосрочного демократического развития страны.



«Мы реально меняем очень плохую Конституцию на очень хорошую Конституцию, такую Конституцию, которая соответствует фундаментальным принципам конституционного права, такую Конституцию, что заложит устойчивую конституционную основу демократическому развитию страны. Это общая картина, которая, я думаю, представлена в новой редакции Конституции», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента поблагодарил каждого из тех, кто вовлечен в работу Конституционной комиссии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

