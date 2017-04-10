Часть оппозиции может покинуть состав конституционной комиссии

10.04.2017 14:39 С информацией об окончательном проекте конституционных изменений состав комиссии и общество, предположительно, ознакомятся в конце апреля или начале мая. Во всяком случае, некоторые члены парламентского большинства уже во второй раз анонсируют, что в конце апреля главный документ страны будет готов к рассмотрению. Пока же 11 апреля комиссия начинает последний, третий этап работы, в ходе которого члены комиссии должны рассмотреть рабочую версию уже согласованных изменений и внести последние коррективы. Часть оппозиции имеет замечания к рабочему процессу и не исключает, что может покинуть состав конституционной комиссии до представления окончательного проекта, пишет газета «Резонанси».



Неделю назад председатель конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что проект изменений будет представлен пленарному заседанию комиссии после 10 апреля. «У комиссии есть своя повестка дня, по которой после 10 апреля должен пройти третий раунд дискуссий, после чего мы представим пленарному заседанию комиссии окончательный проект. В конце апреля будет утвержден итоговый документ, который в качестве инициативы поступит в парламент. Этот документ ответит на все вопросы, которые сейчас появляются. Все реально квалифицированные партии представлены в конституционной комиссии и имеют возможность высказать свое мнение. Большая часть их мнений отражена в том проекте, который сейчас обрабатывается в секретариате комиссии», - заявил Ираклий Кобахидзе. Состав конституционной комиссии уже более 3 месяцев обсуждает возможные конституционные изменения, в том числе и сокращение полномочий президента, порядок избрания президента, запись в конституции о европейской ориентации страны и т.д..



До начала обсуждений представители «Грузинской мечты» прогнозировали, что документ будет готов через три месяца, после чего должны были начаться народные обсуждения. Как заявил «Резонанси» представитель парламентского большинства Георгий Кахиани, завтра, 11 апреля конституционная комиссия проведет очередное заседание, с которого начнется третий раунд работы комиссии. Точная дата завершения работы и представления обществу окончательного пакета конституционных изменений может быть названа во вторник. Часть оппозиционеров имеет замечания к рабочему процессу и говорят, что не владеют полной информацией об изменениях. Один из лидеров «Свободных демократов» и член конституционной комиссии Шалва Шавгулидзе говорит, что не владеет полной информацией не только об окончательном пакете, но и о возможных изменениях. Он объясняет причины этого и говорит, что «Грузинская мечта» уже заранее подготовила изменения и планирует утвердить их якобы от лица конституционной комиссии.



Шавгулидзе считает, что работа комиссии в таком формате неоправданна и недобросовестна. Он обращает внимание на приезд представителей Венецианской комиссии и говорит, что большинство передало им документ об изменениях так, что не ознакомила с ним остальных членов комиссии и не ввело в курс дела. По его словам, это делается для того, чтобы остальные члены комиссии не успели среагировать или оппонировать, а большинство примет такое решение, которое отвечает интересам правящей силы. По оценке Шавгулидзе, с помощью недобросовестной организации комиссии «Грузинская мечта» хочет принять подстроенную под свои интересы конституцию и назвать ее плодом работы общей рабочей группы.















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