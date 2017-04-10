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Представители партии «Государство для народа» покинули конституционную комиссию


10.04.2017   14:57
Представители партии «Государство для народа» в знак протеста покинули Государственную конституционную комиссию.

Об этом сегодня на брифинге сообщил лидер партии Ника Мачутадзе.

По словам политика, «главная цель так называемой конституционной реформы в Грузии не формирование конституции и конституционных гарантий для Грузинского государства, а усиление неформального правления и нивелирование государственных демократических институтов, за счет уничтожения политических прав граждан».

«Согласно предложенной властями практике, отменяются прямые и всеобщие выборы президента, у граждан Грузии отнимают право выбирать главу государства. Будет упразднен и Совет национальной безопасности. Кроме этого, власти присвоят себе и голоса избирателей, которые за них не голосовали в ходе выборов. То есть, - власти полностью присвоят нераспределенные голоса.

У президента не будет права называть кандидатов в члены Верховного суда. Сокращается его функция, как главнокомандующего в связи с назначением начальника Генштаба», -сообщил лидер партии «Государство для народа».

По словам Ники Мачутадзе, «Государственная конституционная комиссия стала фарсом», так как большинство членов комиссии не разделяют твердую и непреклонную позицию граждан Грузии.

«Комиссия решила вместо воли народа отразить в Конституции узкие политические интересы правящей партии и лично Бидзины Иванишвили»,- сказал политик.

Ника Мачутадзе призвал коллег последовать примеру членов партии «Государство для народа» и покинуть Конституционную комиссию.






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