120 000 лари Центра содействия предпринимательству потрачены в барах-ресторанах - НПО

10.04.2017 15:00 Гражданский сектор опубликовал результаты годичной работы Центра содействия предпринимательства, находящегося в подчинении мэрии. Специально для этого центра из бюджета города были выделены 2 миллиона лари, однако как выясняется, для развития малого бизнеса была потрачена только четверть суммы.



Согласно официальной информации, полученной неправительственной организацией из мэрии, в течение года Центр содействия предпринимательства потратил 670 000 лари на разные проекты, но какие результаты могли дать эти проекты для развития предпринимательства в городе, не известно.



Помимо премий и надбавок, 120 000 обошлась услуга сотрудников центра в разных барах и ресторанах.



В оппозиции заявили, что мэр Давид Нармания создал Центр содействия предпринимательства для своего коллеги и бывшего вице-мэра Александра Маргишвили только для личного пользования. С учетом этого факта оппозиция говорит о предположительной масштабной коррупции, существующей в мэрии.



















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