Медобразование в Грузии может получить международное признание

10.04.2017 15:28 Министерство образования и науки Грузии ведет активную работу для того, что до 2023 года медицинское образование, полученное в стране, имело международное признание, сообщается на официальном сайте ведомства.



В Грузии с рабочим визитом находился президент Всемирной федерации медицинского образования (WFME), профессор Дэвид Гордон и руководитель этой же организации Сиобхан Фицпатрик. Они ознакомились с деятельностью Национального центра развития качества и обсудили перспективы присвоения международной аккредитации медицинским образовательным программам Грузии.



В Минобразования будут тщательно работать над тем, чтобы грузинская организация, осуществляющая аккредитацию медицинских программ, удовлетворяла стандартам WFME. Национальный центр развития качества образования планирует завоевать признание WFME, чтобы провести международную аккредитацию медицинских программ как в Грузии, так и за ее пределами.



Президент WFME ознакомил представителей учреждений, осуществляющих программы медобразования, с новыми требованиями, установленными к их профилю и будущими тенденциями, которые появятся в этой области. На встрече также присутствовали вице-премьер, министр образования Александр Джеджелава и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко.



В рамках визита гости побывали в клинике Государственного медицинского университета, в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья и в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.



"Спутник-Грузия"











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