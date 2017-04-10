В Пасху на израильской границе проверка будет усложнена - посол

10.04.2017 16:47 В Пасху на израильской границе проверка будет усложнена, так как существуют люди, которые воспользуются пересечением границы незаконно, - об этом заявил журналистам посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.



По его же словам, каждый гражданин обязан способствовать развитию туризма между двумя странами. Также, он сказал и о регуляциях МВД Израиля, которые начали действовать с 17 февраля, и они касаются соискателей убежища.



«В 2016 году из Грузии в Израиль прибыли 13 188 туристов, в том числе 3 700 – попросили убежища. Убежище гражданам давало право на то, что они могли работать в Израиле. Мы государства-побратимы, с 2600-летней историей отношений между еврейским и грузинским народами и я прошу всех содействовать этим отношениям. Грузия объявлена безопасной для израильского государства. Соответственно, у грузинских граждан нет никаких предпосылок для того, чтобы требовать убежище. Следовательно, требование тех, кто потребует убежище, удовлетворено не будет», - заявил посол.



По его же словам, 10 мая между консульскими службами двух стран пройдут переговоры по поводу упомянутых вопросов.















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