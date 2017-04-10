Глава МИД Грузии посетит Армению с официальным визитом

10.04.2017 17:03 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе посетит Армению с официальным визитом 11-12 апреля, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.



"В ходе визита запланированы встречи Джанелидзе с представителями высшего руководства Армении. Министра иностранных дел Грузии примут президент Армении Серж Саргсян и премьер-министр Карен Карапетян", - говорится в сообщении.



Во вторник состоятся переговоры Джанелидзе с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, по окончании которых главы МИД двух страны выступят с заявлением для прессы.















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