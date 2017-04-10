Администрация президента: Обвинение президента во всем приняло вид очень явной тенденции

10.04.2017 18:33 В природе существуют люди, способные независимо принимать решения, а не обязательно по чьей-либо подсказке - так отозвался начальник администрации президента Георгий Абашишвили на заявление председателя парламента, по словам которого, президент проводит консультации с правительственным сектором и политическими партиями о выходе из конституционной комиссии.



По словам Абашишвили, политической самоизоляции свойственна склонность к теориям заговора.



"Когда происходит разрыв коммуникации с обществом, происходит замкнутость в узком кругу и пространстве, в это время имеют место разные конспирации и подозрения. В последний период приняло вид очень четкой тенденции обвинение во всем президента Грузии. Должен напомнить всем, что в природе существуют люди, которые способны независимо принимать решения, а не обязательно по чьей-либо подсказке. Такие люди есть в политике, в неправительственном секторе, среди экспертов и т.д. "- заявил Георгий Абашишвили.



По его же словам, в течение трех лет президент Грузии и его команда вели открытые консультации на разные темы с неправительственным сектором, политическими партиями, и разными группами.



"Президент и его команда открыто вели консультации в связи с Национальным банком, "Законом о прослушиваниях" и конституционным судом, в связи с территориальным устройством, конфликтами, избирательной системой, но это были открытые консультации на тематические вопросы с экспертами, неправительственными организациями, и политическими партиями, а не конспирации"- заявил Георгий Абашишвили.

















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