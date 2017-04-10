Кандидатам в депутаты парламента Грузии повысят возрастной ценз

10.04.2017 19:11 В Государственной конституционной комиссии Грузии считают неоправданно низким порог в 21 год для получения права быть избранным в депутаты парламента страны.



На сегодня, согласно нормам закона, гражданин Грузии, достигший на день голосования 21 года, может быть избрать депутатом высшего законодательного органа.



По оценкам членов конституционной комиссии, нижний возрастной ценз для избрания в качестве депутата парламента стоит повысить до 25 лет.



Вместе с этим, кандидат в депутаты должен проживать не менее 10 лет на территории Грузии.















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