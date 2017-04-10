МИД Грузии дает рекомендации гражданам, решившим посетить Израиль на праздник Пасхи

10.04.2017 19:27 Министерство иностранных дел обращается с рекомендациями к гражданам, которые решили поехать на праздник Пасхи в Израиль.



Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Грузии Георгий Табатадзе на совместной пресс-конференции с послом Израиля в Грузии заявил, что процедуры пересечения границы в государство Израиль еще больше будут ужесточены, в то же время проверки будут суровыми и длительными.



"Эти процедуры еще больше ужесточатся в связи с приближающимися праздниками, и процедура проверки на границах будет еще более суровой и долгой. Следовательно, просим, чтобы наши граждане учли эти обстоятельства, и максимально точно соблюдали требования, важные в связи с пересечением границы. В частности, цель поездки, финансовое обеспечение, и в случае требования представить им документы в подтверждение определенных обстоятельств, где будут проживать, какую преследуют цель, сколько времени останутся в стране, и есть ли у них обратные билеты"- заявил Георгий Табатадзе.



По его же словам, после въезда в страну паломники должны подчиниться всем требованиям, которые могут предъявить им правоохранители, и те лица духовенства, которые соблюдают порядок в храме.



"На веб-странице нашего министерства будет распространена письменная информация. Наши граждане должны подчиниться всем требованиям, которые, возможно, будут им предъявлены как со стороны правоохранительных органов, так и лиц духовенства, которые служат установлению порядка в церкви. Любое возражение или недовольство может быть воспринято как определенное нарушение, и за этим может последовать моментальная адекватная реакция.



Меры ужесточены, туда приехало громадное количество гостей, и любое неповиновение или недовольство может стать причиной того, чтобы гражданину пришлось покинуть храм, или территорию, где находится. Если наш гражданин заблудится, то должен будет обратиться к полиции или консульской службе посольства. Важно, чтобы граждане учли, что не следует покупать т.н. "браслеты" для входа в храм, поскольку очень часто эти "браслеты" фальшивые"- заявил Георгий Табатадзе.

















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