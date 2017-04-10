В проекте конституционных изменений уточнили дефиницию брака и семьи

10.04.2017 20:29 В проекте конституционных изменений, подготовленных членами Государственной конституционной комиссии, сделали запись, уточняющую дефиницию «брак».



Премьер Грузии Георгий Квирикашвили перед началом работы Конституционной комиссии, которая разрабатывает поправки, заявил, что правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" выполнит предвыборное обещание и конкретизирует статью, связанную с браком и семьей. После внесения поправок, официальным браком в Грузии будет только "добровольный союз между мужчиной и женщиной".



Ряд грузинских неправительственных организаций негативно оценивает инициативу о внесении поправок в Конституцию Грузии, связанную с определением понятия брака, как союза лишь между мужчиной и женщиной.



Как отмечено в заявлении НПО, подобная формулировка будет содействовать усилению негативного отношения к ЛГБТ-лицам, поэтому они требуют конституционно гарантировать возможность "гражданского партнерства для однополых пар".



"В случае принятия этих изменений для сбалансирования их негативного эффекта, необходимо параллельно начать процесс законодательных изменений, чтобы узаконить гражданское партнерство как форму правового признания пар одного и того же пола", — говорится в заявлении НПО.



Окончательный проект конституционных поправок должен быть разработан до 30 апреля 2017 года, после чего начнутся всеобщее рассмотрение и парламентские слушания.















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