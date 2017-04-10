Президент Грузии считает, что председатель парламента введен в заблуждение

10.04.2017 22:25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе введен в заблуждение. Так откликнулся Маргвелашвили на заявления Кобахидзе, согласно которым президент проводил консультации с политическими партиями и неправительственными организациями по поводу оставления Конституционной комиссии.



«Я все время говорил о помощи Конституционной комиссии. Члены Конституционной комиссии вместе со мной ездят по регионам, там они беседуют с людьми и т.д. Сейчас, на этом фоне, когда делаются такие заявления о теории заговора, то это скорей всего в определенной степени введенный в заблуждение человек, которому что-то там сказали, и он поверил, я не думаю, что он придумал... Те, кто в политике знают, что тысячи разных людей могут прийти и что-то сказать. Я думаю, что так и случилось. Я не думаю, что это было сделано целенаправленно», - заявил Маргвелашвили в эфире телекомпании «Кавкасия».















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