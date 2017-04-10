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Проект конституционных изменений согласован на 95% - Чугошвили


10.04.2017   22:27
Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили утверждает, что проект конституционных изменений согласован на 95%.

Как заявила Чугошвили журналистам, осталось лишь несколько вопросов, по которым все еще существуют различные соображения внутри комиссии.

«По очень большой части текста Конституции есть полное согласие, но есть и несколько статей, по которым все еще продолжаются дискуссии. Большая часть документа, наверное, 95% текста, полностью согласована», - заявляет Чугошвили.

По ее словам, одно из самых значительных изменений, предполагаемых проектом, это переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Вместе с тем депутат выразила надежду, что члены конституционной комиссии сохранят конструктивный режим сотрудничества.






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