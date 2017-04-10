Конституционная комиссия Грузии завершает работу

10.04.2017 22:38 Конституционная комиссия на текущей неделе завершит свою работу. С сегодняшнего дня рабочие группы комиссии проводят заседания третьих, заключительных раундов.



Сегодня с утра проводится заседание рабочей группы по основным правам и свободам человека, судебной власти, вопросам преамбулы, общих и переходных положений Конституции Грузии, а на завтра назначено объединенное заседание рабочей группы по вопросам парламента, пересмотра контроля финансов и Конституции Грузии и рабочей группы по вопросам президента, правительства и обороны Грузии.



Члены комиссии рассматривают корректированный вариант проекта конституционных изменений, который правящей командой разработан к этому времени в рамках комиссии, однако изменения в документ вносятся поэтапно.



Примечательно то, что согласно нынешнему проекту, с повестки дня снят вопрос о переносе парламента в Тбилиси и местонахождением парламента вновь остается город Кутаиси, а «временное изменение местонахождения парламента с целью созыва заседания или сессии допускается лишь при чрезвычайном или военном положении.



Вместе с тем, парламент будет укомплектован 150-тью депутатами, избранными по пропорциональной системе. Избирательный барьер определен 5%-ми. Членом парламента может быть избран гражданин Грузии с избирательным правом в возрасте от 25 лет, если он прожил в Грузии хотя бы 10 лет.



Что касается президента Грузии, согласно проекту конституционных изменений, президент Грузии – глава грузинского государства, гарант единства и национальной независимости, главнокомандующий Вооруженными силами и представляет Грузию при внешних отношениях. Президент избирается на 5-летний срок без дебатов, тайным голосованием избирательной коллегией, в которую входит 300 членов, среди которых все члены парламента Грузии и представительных органов автономных республик Абхазии и Аджарии. Президентом Грузии может быть избран гражданин Грузии в возрасте от 40 лет, если он прожил в Грузии хотя бы 15 лет и в день назначения выборов проживает в Грузии. У президента больше не будет полномочий представлять судей Верховного суда. Судьи Верховного суда, представленные Высшим советом юстиции, будут избираться полным большинством состава парламента бессрочно, до достижения установленного органическим законом возраста.



В частности, проектом также определяется понятие брака, как союза между женщиной и мужчиной с целью создания семьи, основывающейся на правовом равенстве и добровольности супругов.

В Конституции остается и акт т.н. экономической свободы, согласно которому введение нового вида налога, кроме акциза, или повышение верхней ставки существующего общегосударственного налога, возможно лишь путем референдума, кроме случаев, предусмотренных органическим законом.















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