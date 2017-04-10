Квирикашвили поздравляет израильский народ и живущих в Грузии евреев с праздником Песах

10.04.2017 23:01 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет израильский народ и живущих в Грузии евреев с праздником Песах.



В связи с этим премьер распространил заявление:



«Поздравляю израильский народ и живущих в Грузии евреев с праздником Песах, который для этого великого народа является символом избавления от рабства и символом свободы. Присоединяюсь к радости наших еврейских граждан и желаю им, чтобы их семьи не испытывали недостатка в свободе, благополучии и мире», - заявляет Квирикашвили.















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