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Лагазидзе: «Выступление президента оставило у меня чувство неудовлетворенности»
11.04.2017 11:11
«С точки зрения актуальности выступление президента оставило у меня чувство неудовлетворенности. Я считаю, что многие важные темы не попали в его доклад», заявила эксперт Хатуна Лагазидзе в интервью газете «Квирис палитра».
Она считает, что так как его выступление пришлось именно на день удара США по сирийской авиабазе, лучше было бы упомянуть об этом и обратить внимание на риски и шансы.
«Говорить о том, что стране нужна новая концепция и стратегия безопасности, но не говорить, вокруг чего она должна строиться, пусть даже в виде тезисов, я считаю неправильным. Разумеется, важно узнать мнение общества по этому вопросу, но нужно учитывать и то, что безопасность не ограничивается отражением военного нападения противника. Целый организм безопасности включает в себя социальную безопасность - общество не должно страдать от нужды, из-за которой в стране постоянно царит взрывоопасная социальная ситуация. Тем более когда у тебя есть такой сосед, как Россия, которая обязательно попытается воспользоваться этой взрывоопасной социальной волной», - отмечает Лагазидзе.
По ее словам, не менее важна экологическая безопасность и безопасная среда для наших детей, что также не попало в доклад президента, как и информационная безопасность, которая становится все более актуальной.
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