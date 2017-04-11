Лагазидзе: «Выступление президента оставило у меня чувство неудовлетворенности»

11.04.2017 11:11 «С точки зрения актуальности выступление президента оставило у меня чувство неудовлетворенности. Я считаю, что многие важные темы не попали в его доклад», заявила эксперт Хатуна Лагазидзе в интервью газете «Квирис палитра».



Она считает, что так как его выступление пришлось именно на день удара США по сирийской авиабазе, лучше было бы упомянуть об этом и обратить внимание на риски и шансы.



«Говорить о том, что стране нужна новая концепция и стратегия безопасности, но не говорить, вокруг чего она должна строиться, пусть даже в виде тезисов, я считаю неправильным. Разумеется, важно узнать мнение общества по этому вопросу, но нужно учитывать и то, что безопасность не ограничивается отражением военного нападения противника. Целый организм безопасности включает в себя социальную безопасность - общество не должно страдать от нужды, из-за которой в стране постоянно царит взрывоопасная социальная ситуация. Тем более когда у тебя есть такой сосед, как Россия, которая обязательно попытается воспользоваться этой взрывоопасной социальной волной», - отмечает Лагазидзе.



По ее словам, не менее важна экологическая безопасность и безопасная среда для наших детей, что также не попало в доклад президента, как и информационная безопасность, которая становится все более актуальной.















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