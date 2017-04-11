Президент Грузии удивлен действиям России в ответ на благожелательную политику Тбилиси

11.04.2017 11:47



Он также говорил о политике России, которую она осуществляет параллельно политике «стратегической выдержки» со стороны Грузии и выражает удивление, почему, несмотря на такую политику официального Тбилиси, Москва продолжает свои агрессивные действия на оккупированных территориях.



"Я вижу правильное направление в стратегии, мы не раздражаем Россию, и тогда, когда Российская Федерация осуществляет определенные агрессивные шаги в отношении своих соседей, стараемся миновать всего этого политикой стратегической выдержки. На этом фоне чрезвычайно тяжелым был вчерашний референдум [в Цхинвали]. Тогда как мы стараемся в спокойном режиме вести отношения с Россией, непонятно, что, к сожалению, политика России развивается в этом направлении. В части Европы мы переходим в режим интеграции. У нас есть достижения в данном направлении"- заявил президент Маргвелашвили в эфире телекомпании "







Президент Грузии Георгия Маргвелашвили считает, что страна достигла определенных успехов с точки зрения внешней политики, интеграции с Европой.Он также говорил о политике России, которую она осуществляет параллельно политике «стратегической выдержки» со стороны Грузии и выражает удивление, почему, несмотря на такую политику официального Тбилиси, Москва продолжает свои агрессивные действия на оккупированных территориях."Я вижу правильное направление в стратегии, мы не раздражаем Россию, и тогда, когда Российская Федерация осуществляет определенные агрессивные шаги в отношении своих соседей, стараемся миновать всего этого политикой стратегической выдержки. На этом фоне чрезвычайно тяжелым был вчерашний референдум [в Цхинвали]. Тогда как мы стараемся в спокойном режиме вести отношения с Россией, непонятно, что, к сожалению, политика России развивается в этом направлении. В части Европы мы переходим в режим интеграции. У нас есть достижения в данном направлении"- заявил президент Маргвелашвили в эфире телекомпании " Кавкасиа ".











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