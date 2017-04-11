Леван Бердзенишвили: В Конгрессе США нет столько миллионеров, сколько в парламенте Грузии

11.04.2017 12:12 В передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс" Леван Бердзенишвили заявил о том, что правящая команда старается изуродовать Конституцию, и сохранить таким путем власть.



"В Конгрессе США не сидят столько миллионеров, сколько в парламенте Грузии, тогда как в Конституции написано, что они строят социальное государство. Это крайне смехотворно. Это издевательство, это не работа комиссии, это работа любителей, у которых нет никакого соприкосновения с Конституцией. Я не юрист, и не скажу еще жестче, но и филологу понятно, что это поверхностная работа, это обрезки Конституции. Цель всего этого, не упустить власть из рук, чтобы Бидзина Иванишвили был директором Грузии пока жив"- отметил Леван Бердзенишвили.



Член "Республиканской партии" отозвался также на выборы президента в непрямом порядке. По мнению Бердзенишвили, если будут непрямые выборы президента, должно быть гарантировано, что парламент Грузии и орган местного самоуправления будет укомплектован многопартийными мандатами.



"Непрямые выборы президента происходят в тех странах, где гарантировано, что парламент и городское собрание являются многопартийными. Должна быть гарантирована многопартийность. Сегодня страна и без того принимает однопартийные решения. Теоретически не исключено, что в парламент Грузии попадет только одна партия. Такая Конституция, разумеется, не из лучших, и даже теоретически не должна существовать. Представьте себе, что одна партия получила 40%, и никакая другая партия не смогла преодолеть 5% барьер – победившей партии принадлежат все неразделенные голоса, и в этом случае неправильно, чтобы такой парламент, или другие органы могли забрать право народа. Это не выборы президента, это назначение президента, и означает, что все ветви будут назначены одним человеком"- заявил Леван Бердзенишвили.

















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