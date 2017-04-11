«Республиканцы» хотят выдвинуть в мэры Тбилиси кандидатуру Алеко Элисашвили

11.04.2017 12:54 "Республиканская партия" подтверждает, что проводит консультации с Алеко Элисашвили о кандидатуре мэра Тбилиси. Об этом заявил один из лидеров "Республиканской партии" Леван Бердзенишвили в передаче "360 градусов" на канале "Палитраньюс".



Бердзенишвили воздержался от конкретики, однако отметил, что партия готова поддержать кандидатуру Элисашвили на эту должность.



В беседе с "Палитраньюс" Бердзенишвили заявил, что у самой партии не будет кандидата в мэры Тбилиси, но примет участие в выборах местного самоуправления.



"Официального предложения, заявления не было, но идет разговор с ним. Я не удивлюсь, если "Республиканская партия" поддержит Алеко Элисашвили. У нас нет, и мы не собираемся выдвигать кандидата в мэры. Мы примем участие в местных выборах, но из нашей партии никого не видим кандидатом в мэры"- заявил Леван Бердзенишвили.



В связи с этим "Интерпрессньюс" связался с независимым депутатом городского собрания Алеко Элисашвили, который подтвердил текущие переговоры, однако на данном этапе воздержался конкретизировать детали.

















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