Нельзя называть скептиков в отношении НАТО пророссийскими силами - президент

11.04.2017 14:24 Часто скептицизм в отношении НАТО отождествляется с пророссийским настроем, что неправильно, об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, отвечая на вопросы, в ходе форума народной дипломатии НАТО-Грузия.



Как отметил президент, есть часть общества, скептически настроенная по отношению к НАТО.



«Скептицизм, с одной стороны, обусловлен тем, что все мы ожидали более быстрого процесса, и планка была поднята. С другой стороны, в международных медиа поднимаются вопросы по поводу объединения и положения самого НАТО, насколько силен альянс на данном этапе, перед теми вызовами, которые исходят от России. Третье - это основанная на этом российская пропаганда, которая преувеличивает все эти сложности и превращает в скептицизм. Это та реальность, которая есть в определенной части общества. Я думаю, ответ этим людям состоит в следующем – другие страны также проходили долгий путь, длинный и сложный путь не только у Грузии. Наши друзья в Восточной Европе, особенно прибалтийские друзья постоянно делились с нами своими сложностями, когда речь шла о европейской и евроатлантической интеграции», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Как отметил президент, общества тех стран были объединены и знали, какая цель должна была быть достигнута.



«Альтернативы этому пути нет. Если это смогли сделать наши единомышленники из странах Балтии, из стран Восточной Европы, должны суметь и мы», - сказал президент Грузии.















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