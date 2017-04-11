Президент Грузии посетит Казахстан

11.04.2017 15:13 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили планирует посетить Казахстан летом. Об этом 11 апреля сообщил посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президенту РК. Нурсултан Назарбаев поделился своими ожиданиями от предстоящего визита.



«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях (…) В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», — цитирует главу государства zakon.kz.



Предварительная дата визита — 29-30 июня. Окончательная дата будет известна позже.



Кроме представителя Грузии верительные грамоты казахстанскому лидеру вручили послы Марокко, ЮАР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Монголии.















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