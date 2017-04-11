Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии посетит Казахстан


11.04.2017   15:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили планирует посетить Казахстан летом. Об этом 11 апреля сообщил посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президенту РК. Нурсултан Назарбаев поделился своими ожиданиями от предстоящего визита.

«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях (…) В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», — цитирует главу государства zakon.kz.

Предварительная дата визита — 29-30 июня. Окончательная дата будет известна позже.

Кроме представителя Грузии верительные грамоты казахстанскому лидеру вручили послы Марокко, ЮАР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Монголии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные активы Нацбанка Грузии снизились за квартал на 5%
Между Грузией и Украиной будет налажено железнодорожно-паромное сообщение
Прямые инвестиции Армении в Грузию в 2016 году составили 5,6 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
В Сухуми сожгли человека
Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Армении отказался аннулировать результаты парламентских выборов
МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России
Президент Грузии сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна