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Президент Грузии посетит Казахстан
11.04.2017 15:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили планирует посетить Казахстан летом. Об этом 11 апреля сообщил посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президенту РК. Нурсултан Назарбаев поделился своими ожиданиями от предстоящего визита.
«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях (…) В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», — цитирует главу государства zakon.kz.
Предварительная дата визита — 29-30 июня. Окончательная дата будет известна позже.
Кроме представителя Грузии верительные грамоты казахстанскому лидеру вручили послы Марокко, ЮАР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Монголии.
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