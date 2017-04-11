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Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Грузией


11.04.2017   16:17
По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией. РК заинтересован в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях, передает Total.kz

«Грузия – один из основных наших партнеров на Кавказе. В рамках предстоящего визита президента Георгия Маргвелашвили в Астану я надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определение новых перспектив и направлений двустороннего взаимодействия», – сказал глава государства на церемонии вручения верительной грамоты грузинским послом в Казахстане Зурабом Абашидзе.

«Решается вопрос о том, что президент Грузии Георгий Маргелашвили посетит Астану 29-30 июня. Визит внесет дополнительный вклад в наши политические, торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарно-культурные отношения», – сказал Абашидзе.

Также Нурсултану Назарбаеву вручили верительные грамоты послы семи государств – Марокко, Южно-Африканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Малайзии и Грузии.

«Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами. От всего сердца поздравляю с официальным началом вашей дипломатической деятельности в Казахстане. Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и ваших семей благоприятными и комфортными», – обратился к дипломатам президент РК.






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