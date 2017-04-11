Глава МИД Грузии приветствовал завершение переговоров между Арменией и ЕС вокруг нового рамочного соглашения

11.04.2017 16:35 Находящийся с официальным визитом в Республике Армения глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе поздравил власти Армении с успешным проведением 2 апреля с.г. выборов в Национальное Собрание и переходом к парламентской модели государственного управления. Соответствующее заявление Джанелидзе сделал сегодня на встрече с журналистами в Ереване.



Коснувшись переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, Джанелидзе сказал: «Обсудили все направления сотрудничества, в том числе в рамках региональных и международных организаций. Подчеркнули нашу готовность сделать политический диалог более интенсивным. Были обсуждены вопросы, касающиеся сфер транспорта, туризма».



Кроме того, как сообщил глава грузинского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи обсуждались возможности использования черноморских портов и возможности Армении и Грузии как транзитных стран.

При этом глава МИД Грузии приветствовал завершение переговоров между Арменией и ЕС вокруг нового рамочного соглашения.















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