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Главы МИД Армении и Грузии обсудили карабахский конфликт
11.04.2017 16:41
Карабахский конфликт стал одной из обсуждаемых тем во время двусторонней встречи глав МИД Армении и Грузии Эдварда Налбандяна и Михеила Джанелидзе в Ереване.
"Я оповестил своего грузинского коллегу о деятельности Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленной на продвижение решения карабахской проблемы", — сказал Налбандян на совместном брифинге со своим грузинским коллегой в Ереване.
Глава МИД Армении считает важным тот факт, что Грузия оказывает продолжительную поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов.
Министры двух стран отметили прогресс в армяно-грузинских отношениях, в частности в экономической сфере, подчеркнув эффективную работу, проводимую межгосударственным комитетом.
В числе обсуждаемых тем был вопрос реализации многочисленных межгосударственных договоров, расширения сотрудничества в торговой, экономической, энергетической, транспортной и иных сферах.
"Между нашими странами нет проблем, есть вопросы, решаемые совместными усилиями, о чем свидетельствует и эта встреча", — сказал Налбандян.
Налбандян и Джанелидзе также обсудили проблемы, беспокоящие проживающих в Грузии армян, а также затронули шаги, направленные на их решение.
Глава МИД Армении считает символичным и то, что в прошлом году Джанелидзе стал первым иностранным гостем в новом здании армянского внешнеполитического ведомства.
Михеил Джанелидзе прибыл в Армению 11 апреля с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. Первый визит состоялся в марте 2016 года. В рамках визита Джанелидзе также встретится с высшим руководством Армении, предусмотрены встречи с президентом Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.
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