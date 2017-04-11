Киевский суд отпустил под залог бывшего генконсула Грузии Нишнианидзе

11.04.2017 16:58 Печерский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под залог 800 тысяч гривен бывшего генерального консула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе. Об этом говорится в определении суда от 6 апреля, передают "Українські новини".



Суд рассмотрел ходатайство департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Грузии, работающего руководителем благотворительного фонда "На благо Одессы".

Суд отклонил данное ходатайство и отказался арестовать Нишнианидзе, но применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога 792 000 гривен.



Подозреваемый не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения обязан внести указанный залог.

Генпрокуратура подозревает Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.



Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 подал в налоговую документы на возмещение более 17 млн гривен налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, что дает основание на возвращение им НДС как иностранцам.



Суммарная цена купленной брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн гривен или более 12 млн долларов по курсу, который действовал в то время.

Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС более 4 млн гривен.

Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты в банковских терминалах Одессы и Киева.



При этом часть НДС в размере почти 1 млн гривен Нишнианидзе было возмещено за покупки в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать товары не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе была якобы совершена у предприятий "Мастер Компани", "Эверест 1", "ФФ Украина", которые на время "приобретения" хозяйственной деятельностью не занимались.



Как известно, 10 марта Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в отмывании 4 млн гривен.



В мае 2016 года ГПУ проводила обыски в кабинете и по месту проживания Нишнианидзе – тогда внештатного советника главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.















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