Эка Беселия опровергает информацию о ее возможном назначении на пост министра юстиции

11.04.2017 17:31 «В министерстве юстиции очень хороший руководитель, и также я не думаю, что являюсь плохим председателем этого важнейшего комитета», - так откликнулась председатель юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия на распространившуюся информацию о том, что она может быть назначена на пост министра юстиции.



Что касается вопроса, согласится ли она на это, если поступит соответствующее предложение, Эка Беселия отметила, что подобный вопрос не обсуждается и в связи с этим не было даже намека.



«У этого министерства хороший руководитель и у меня также много дел в этом комитете», - отметила Эка Беселия.



В медиа распространилась информация о том, что Эка Беселия, возможно, сменит на посту министра юстиции Тею Цулукиани, которая продолжит деятельность в Страсбургском суде.















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