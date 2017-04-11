|
Эка Беселия опровергает информацию о ее возможном назначении на пост министра юстиции
11.04.2017 17:31
«В министерстве юстиции очень хороший руководитель, и также я не думаю, что являюсь плохим председателем этого важнейшего комитета», - так откликнулась председатель юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия на распространившуюся информацию о том, что она может быть назначена на пост министра юстиции.
Что касается вопроса, согласится ли она на это, если поступит соответствующее предложение, Эка Беселия отметила, что подобный вопрос не обсуждается и в связи с этим не было даже намека.
«У этого министерства хороший руководитель и у меня также много дел в этом комитете», - отметила Эка Беселия.
В медиа распространилась информация о том, что Эка Беселия, возможно, сменит на посту министра юстиции Тею Цулукиани, которая продолжит деятельность в Страсбургском суде.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна