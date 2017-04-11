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Новая модель избирательной системы практически исключает создание конституционного большинства - Кобахидзе


11.04.2017   17:37
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уверяет, что избирательная система, предложенная в проекте запланированных конституционных изменений, практически исключает создание в парламенте конституционного большинства.

Как заявил Кобахидзе на объединенном заседании рабочих групп конституционной комиссии, новая редакция Конституции Грузии с одной стороны, обеспечит полное соответствие с принципами конституционного права, а с другой стороны, создается такая система, которая обеспечит в Грузии долгосрочное, демократическое развитие политических процессов.

«В связи с парламентскими выборами предложено фундаментальное изменение – переход от сегодняшней смешанной системы на пропорциональную избирательную систему, со своими элементами, у которых имеется свое твердое обоснование. Что главное, предложенный вариант является наилучшим балансом между двумя основными интересами – интересами плюрализма и стабильности. Новая модель исключает формирование очень высокого большинства и практически исключает формирование конституционного большинства. В прошлом определенные риски были связаны с существованием конституционного большинства в руках одной партии. Это фундаментальное изменение, которое отображено в представленном проекте», - заявил Ираклий Кобахидзе.

По его оценке, «надлежащим образом упорядочены отношения между парламентом и правительством, что является слабой стороной существующей Конституции».






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