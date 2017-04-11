США предложили России выбрать между ними и Асадом

11.04.2017 18:30 Россия должна сделать выбор: присоединиться к США либо остаться на стороне сирийского президента, заявил глава Госдепа.



Глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон поставил ультиматум Москве, заявив, что ей следует выбрать либо партнерство с США, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и «Хезболлах», пишет AP.



«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль. Или Россия может продолжать оказывать поддержку этой группе, которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочном периоде», - сказал он



Тиллерсон отметил, что пока не ясно - Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. В то же время он подчеркнул, что это различие «не слишком много значит для погибшего».



Глава Госдепа назвал очевидным, что «правление семьи Асада подходит к концу», но остается открытым вопрос, как именно оно закончится, отметив, что сам процесс перехода будет важным для самой Сирии.



Напомним, госсекретарь приедет в Москву 12 апреля, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.















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