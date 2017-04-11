Мэрия Тбилиси продолжает обновление генплана землепользования

11.04.2017 19:32 В 2017 году у города Тбилиси появится новый генеральный план землепользования, об этом заявил мэр Тбилиси Давид Нармания на презентации отчета о проделанной за прошлый год работе.



По словам градоначальника, план разрабатывают представители международного консорциума и около 200 специалистов- градостроителей.



Рекреационные благоустроенные зоны вдоль Тбилисского моря, много зелени в парках, отсутствие пробок на дорогах– таким хочет увидеть Тбилиси мэр столицы.



Кроме этого, мэрия Тбилиси вносит временное ограничение на рост коэффициента интенсивности застройки центральных районов города.



«План предусматривает такие основные принципы, как: Тбилиси -зеленый, комфортный, толерантный, компактный, с экономией ресурсов, естественный и ориентированный на сохранение историко-культурной уникальности. То есть, это -концепция "Идеального города" -Smart City.



Также хочу сообщить, что до завершения разработки генерального плана, по моей инициативе, в правила использования территории и регулирования застройки в Тбилиси внесены изменения, в результате чего в центральной части города рост коэффициента К2 интенсивности застройки ограничен», -отметил Нармания.



Кроме этого, по словам мэра Тбилиси, завершена разработка генерального плана развития Тбилисского моря. Согласно задуманному, эта территория будет поделена на четкие зоны.



«На основе детального анализа, разработчики предлагают развивать территорию около Тбилисского моря как рекреационную зону и разделить ее на 12 функциональных зон. В исследовании также приводится 40 бизнес -инициатив, осуществление которых, по предварительным данным, возможно на территории, прилегающей к Тбилисскому морю», -сказал Давид Нармания.















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