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Трамп подписал протокол о вступлении Монтенегро в НАТО
11.04.2017 19:55
Президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Монтенегро в НАТО. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.
Ранее, 28 марта протокол о вступлении Монтенегро в НАТО ратифицировал Сенат США. За вступление проголосовали 97 сенаторов, против — двое, один сенатор воздержался.
Также протокол о вступлении Монтенегро должны ратифицировать все страны НАТО. Сейчас этот протокол одобрили парламенты 27 из 28 стран членов альянса. Испания не ратифицировала этот протокол.
В конце марта министр иностранных дел Монтенегро Срджан Дарманович заявил корреспонденту РБК, что не рассматривает присоединение к НАТО как враждебный акт в отношении России. По его словам, бывшая югославская республика остается расположенной к дружбе и сотрудничеству с Москвой.
«Мы никогда не рассматривали наше вхождение в этот блок как начало вражды с кем-либо. Это просто отвечает национальным интересам Монтенегро», — сказал Дарманович.
19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Монтенегро в состав альянса. Таким образом страна получила статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Полноправным членом НАТО страна станет после того, как документ будет ратифицирован всеми 28 странами — участницами НАТО.
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