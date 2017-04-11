Трамп подписал протокол о вступлении Монтенегро в НАТО

11.04.2017 19:55 Президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Монтенегро в НАТО. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.



Ранее, 28 марта протокол о вступлении Монтенегро в НАТО ратифицировал Сенат США. За вступление проголосовали 97 сенаторов, против — двое, один сенатор воздержался.



Также протокол о вступлении Монтенегро должны ратифицировать все страны НАТО. Сейчас этот протокол одобрили парламенты 27 из 28 стран членов альянса. Испания не ратифицировала этот протокол.



В конце марта министр иностранных дел Монтенегро Срджан Дарманович заявил корреспонденту РБК, что не рассматривает присоединение к НАТО как враждебный акт в отношении России. По его словам, бывшая югославская республика остается расположенной к дружбе и сотрудничеству с Москвой.



«Мы никогда не рассматривали наше вхождение в этот блок как начало вражды с кем-либо. Это просто отвечает национальным интересам Монтенегро», — сказал Дарманович.



19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Монтенегро в состав альянса. Таким образом страна получила статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Полноправным членом НАТО страна станет после того, как документ будет ратифицирован всеми 28 странами — участницами НАТО.















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