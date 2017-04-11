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Армения дорожит отношениями с Грузией и заинтересована в их укреплении - Саргсян
11.04.2017 21:39
Армения дороги отношения с дружественной Грузией, заявил президент Армении Серж Саргсян во вторник на встрече с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Саргсяна отметил, что Армения заинтересована в развитии и укреплении этих дружественных отношений.
Саргсян выразил надежду, что официальный визит Джанелидзе в Армению будет результативным и придаст новый стимул укреплению межгосударственных связей.
Стороны с удовлетворением отметили, что армяно-грузинские отношения развиваются динамично - налицо активный политический диалог, углубляются экономические отношения и сотрудничество в гуманитарной сфере. Собеседники с теплотой вспомнили встречу, состоявшуюся в Ереване год назад.
Джанелидзе высоко оценил значительную работу, осуществленную для укрепления межгосударственных отношений в течение 25-ти лет дипломатических отношений. Он отметил, что в последние годы эти отношения активизировались, особо выделив сотрудничество в энергетической сфере. Глава МИД Грузии подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы полноценно использовать большой потенциал сферы.
В ходе встречи были также обсуждены возможности развития сотрудничества в многостороннем формате, диалог с Евросоюзом и совместно осуществляемые программы, региональные проблемы и вызовы, процесс урегулирования карабахского конфликта. Собеседники придали важность стабильности и миру, необходимым для развития региона.
Джанелидзе поздравил президента с проведением парламентских выборов, соответствующих международным стандартам, и победой Республиканской партии Армении.
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