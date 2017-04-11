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Хмаладзе: Парламент и правительство должны быть в одном и том же городе
11.04.2017 21:55
Парламент должен находиться там, где расположены другие органы государственной власти, - об этом журналистам заявил член государственной конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе.
«В первую очередь, парламент и правительство должны быть в одном и том же городе. За исключением редких случаев, практически везде в мире парламент и правительство находятся в столице государства. Соответственно, из Конституции должна быть изъята норма, которая говорит, что местом нахождения парламента является Кутаиси. В Конституции либо должно быть записано, что местом нахождения парламента является столица, либо не должно быть записано вообще ничего.
Думаю, что в рабочей группе согласие по данному вопросу достигнуто», - сообщил журналистам Вахтанг Хмаладзе.
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