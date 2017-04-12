Общественный транспорт Тбилиси соответствует 19-му веку - Элисашвили

12.04.2017 11:06 «Давид, когда-то мы дружили и я позволю себе такое обращение - не было сделано главное, от главных проблем ты скрылся и убежал», - так обратился независимый депутат муниципального собрания Тбилиси Александр Элисашвили к мэру Тбилиси Давиду Нармания.



По словам Элисашвили, одной из главных проблем столицы является парковка и загрязнение воздуха. По его словам, загрязненный воздух вызывает онкологические заболевания.



Александр Элисашвили также обратил внимание на муниципальный транспорт и заявил, что «к нашему стыду, общественный транспорт столицы соответствует 19-му веку».



«Мы все знаем, что происходит во время дождя. Невозможно ни проехать, ни пройти пешком, потому что машины ездят и посреди дороги, и на тротуаре, и в подъезде, и чуть ли не дома. Эти машины очень отравляют воздух. Очень просто мы говорим, что загрязнение воздуха превышает допустимую норму в 4 раза. Это яд, который нас уничтожает. Я не хочу преувеличивать. В несколько раз увеличилось число онкологических заболеваний. У дорогих мне людей почти каждую неделю обнаруживают онкологические заболевания. В данный момент сотрудник моего аппарата находится в тяжелом состоянии за границей. Душой и сердцем я там. Я не знаю, какого типа это заболевание. Этот ядовитый воздух не прощает никого - ни критически настроенных оппонентов, ни других.



Также большим вызовом был общественный транспорт. Джаба Самушия помнит, мы тогда дружили, как насильственно монополизировали эту отрасль при «Национальном движении» на три компании, зарегистрированных в одном духане. Маршрутные такси и сегодня остаются одними из главных перевозчиков. К нашему стыду и сожалению, общественный транспорт соответствует 19-му веку», - заявил Алеко Элисашвили.















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