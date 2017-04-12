Иванишвили смотрит на Конституцию, как на очередное дерево - Георгий Гугава

12.04.2017 11:28 «Иванишвили смотрит на Конституцию, как на очередное дерево» - так прокомментировал деятельность Конституционной комиссии политический секретарь "Лейбористской партии" Грузии Георгий Гугава в прямом эфире передачи "Арчевани" на телеканале "Рустави 2".



По его мнению, Бидзина Иванишвили меняет Конституцию в собственных интересах для сохранения власти.



Георгий Гугава также говорил о негативных моментах изменения системы выборов президента Грузии.



"Изберут очередного церемонмейстера, закроют где-то в 2-3 комнатах канцелярии, назначат ему секретаря, и по каждому щелканью пальцев заставят выполнить задание, как привык к тому Иванишвили от своих марионеток"- говорит Гугава.



По его же словам, в конституционной комиссии большинство рассматривает такие поправки к избирательной системе, которые дадут ему возможность сохранить власть, и разговор о стабильности является прикрытием.



"Они собираются концентрировать власть украденными мандатами"- заявил Георгий Гугава.



По его словам, "Лейбористская партия" максимально постарается продвинуть альтернативные вопросы в конституционной комиссии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

