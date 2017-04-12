Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вопрос переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси фактически решен


12.04.2017   11:56
Местонахождение парламента уже не будет определено Конституцией. Существующую в Конституции запись, по которой местом парламента является город Кутаиси, изымают из Конституции.

"На сегодняшней встрече мы еще раз прошли этот вопрос. По мнению подавляющего большинства, местом нахождения парламента следовало записать город Тбилиси, или вообще ничего не записывать, и урегулировать этот вопрос регламентом парламента. Общий настрой такой, что запись о местонахождении парламента вообще надо изъять, и не упоминать ни один город, так же, как в Конституции ничего не сказано о местонахождении президента, и правительства. У этого мнения не было противников. Можно предположить, что вопрос нуждается всего лишь в формальном решении, а по существу он решен"- заявил "Интерпрессньюсу" член государственной конституционной комиссии Тенгиз Шарманашвили.

Ожидаемые изменения в Конституции в связи с местом нахождения парламента прокомментировали и другие политики.

Звиад Дзидзигури: Стране не нужен парламент, расположенный в двух разных городах. Не говоря ни о чем другом, это слишком большое финансовое бремя. В Конституции ни один город не должен быть указан. В то же время, если в Конституции исчезнет запись, по которой местом нахождения парламента уже не будет указан Кутаиси, это автоматически не означает, что парламент перейдет из Кутаиси в Тбилиси. Решение по этому вопросу примет правящая команда.

Хатуна Гогоришвили: Обещание, данное правящей командой кутаисцам, трансформировалось. Очень жаль, что, несмотря на наше сопротивление, парламент не останется в Кутаиси, большинство членов комиссии не разделило нашу позицию.

Мажоритарный депутат Кутаиси Коба Нарчемашвили: На мой взгляд, местом нахождения парламента должны быть определены два города, Тбилиси и Кутаиси. Тем самым в Конституции будет отражена та реальность, которая существует на сегодня, когда парламент работает как в Тбилиси, так и Кутаиси.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна