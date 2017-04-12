Вопрос переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси фактически решен

12.04.2017 11:56 Местонахождение парламента уже не будет определено Конституцией. Существующую в Конституции запись, по которой местом парламента является город Кутаиси, изымают из Конституции.



"На сегодняшней встрече мы еще раз прошли этот вопрос. По мнению подавляющего большинства, местом нахождения парламента следовало записать город Тбилиси, или вообще ничего не записывать, и урегулировать этот вопрос регламентом парламента. Общий настрой такой, что запись о местонахождении парламента вообще надо изъять, и не упоминать ни один город, так же, как в Конституции ничего не сказано о местонахождении президента, и правительства. У этого мнения не было противников. Можно предположить, что вопрос нуждается всего лишь в формальном решении, а по существу он решен"- заявил "Интерпрессньюсу" член государственной конституционной комиссии Тенгиз Шарманашвили.



Ожидаемые изменения в Конституции в связи с местом нахождения парламента прокомментировали и другие политики.



Звиад Дзидзигури: Стране не нужен парламент, расположенный в двух разных городах. Не говоря ни о чем другом, это слишком большое финансовое бремя. В Конституции ни один город не должен быть указан. В то же время, если в Конституции исчезнет запись, по которой местом нахождения парламента уже не будет указан Кутаиси, это автоматически не означает, что парламент перейдет из Кутаиси в Тбилиси. Решение по этому вопросу примет правящая команда.



Хатуна Гогоришвили: Обещание, данное правящей командой кутаисцам, трансформировалось. Очень жаль, что, несмотря на наше сопротивление, парламент не останется в Кутаиси, большинство членов комиссии не разделило нашу позицию.



Мажоритарный депутат Кутаиси Коба Нарчемашвили: На мой взгляд, местом нахождения парламента должны быть определены два города, Тбилиси и Кутаиси. Тем самым в Конституции будет отражена та реальность, которая существует на сегодня, когда парламент работает как в Тбилиси, так и Кутаиси.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

