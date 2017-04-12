Председатель Парламента о конституционных изменениях

12.04.2017 12:30 Председатель Парламента Ираклий кобахидзе на заседании Государственной конституционной комиссии 11 апреля опроверг обвинения, что комиссия ставит своей целью ослабление президентского института.



«Было много разговоров о том, якобы целью комиссии было ограничение статуса института и полномочий президента», - заявил он, - «Статус остается точно таким же, как сегодня определено в действующей Конституции. Это высокий статус, который подразумевает, что президент Грузии является главой государства, верховным главнокомандующим и представляет страну во внешних отношениях».



«С точки зрения полномочий, у нас есть изменение только там, где этого требует юридическая логика», - заявил глава Парламента.



Он также отметил, что эта тема обсуждалась также и с экспертами Венецианской комиссии, которые «в полной мере поддержали эти изменения».



Ираклий Кобахидзе повторил, что президент уже не будет избираться путем прямых выборов. «Было представлено множество аргументов, которые свидетельствуют о преимуществе непрямых выборов президента в той системе, которая представлена», - разъяснил он.



Он также заявил, что «предложен переход с сегодняшней смешанной (избирательной) системы на пропорциональную систему своими элементами, которые имеют прочной обоснование и сегодня можем уже говорить об этом детально. Самое главное, что представленный вариант является наилучшим балансом между двумя основными интересами, это интерес плюрализма и стабильности».



«Новая модель практически исключает формирование конституционного большинства. Мы помним, что в прошлом множество рисков было связано с наличием конституционного большинства в руках одной партии», - отметил спикер Парламента.



Государственная конституционная комиссия состоит из 73 членов, в число которых входят эксперты и представители семи политических партий, а также представители государственных структур и неправительственных организаций. Комиссия была создана 15 декабря и проект пересмотра Конституции она должна подготовить до 30 апреля 2017 года.



У президента Георгия Маргвелашвили возникли расхождения с правящей партией по процессу конституционной реформы, так как он считает этот процесс инструментом для ослабления института президента.



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