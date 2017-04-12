Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кампания «Это касается тебя» обжалует в КСГ закон о прослушиваниях


12.04.2017   12:34
Представители гражданской кампании «Это касается тебя», в которой объединены десятки неправительственных организаций, 11 апреля обратились в Конституционный суд грузии с гражданскими исками против закона о тайных следственных действиях.

После того, как Парламент утвердил закон о тайных прослушиваниях, кампания «Это касается тебя» создала специальную аппликацию, посредством которой граждане могли заполнить электронный иск с целью обжалования данного закона.

Акция завершилась 6 апреля. По информации представителей кампании, электронные иски, которые заполнили до 300 человек, были переправлены в КСГ сегодня.

«Надеемся, что реагирование суда будет быстрым и он в полной мере примет наши позиции, так как это является хорошей возможностью, чтобы они защитили престиж КСГ», - заявили представители кампании «Это касается тебя» на проведенной 11 апреля пресс-конференции, после чего через почту направили иски граждан в КСГ.

В связи с этим законом в КСГ со статусом друга обратится президент Грузии. Об этом президент Георгий Маргвелашвили заявил 7 апреля, в ходе своего выступления в Парламенте с ежегодным докладом.

«Исходя из единства и единого духа общества, я решил в связи с т.н. законом о прослушиваниях поддержать иск граждан и обратиться в Конституционный суд с отличающимся статусом – со статусом друга суда, что позволяет мне оказать помощь суду в принятии наилучшего решения», - с этими словами закончил Георгий Маргвелашвили свое выступление в Парламенте.

Согласно Статье 55 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, другом суда (Amicus Curiae) является заинтересованное лицо, которое не является стороной в рассматриваемом деле и имеет право не менее чем за пять дней до рассмотрения дела по существу представить в суд свое письменное соображение в связи с этим делом.

По данному закону 6 апреля в КСГ индивидуальные иски внесли партии «Свободные демократы», Республиканская партия, Национальное движение и «Европейская Грузия».

Отдельные партии требуют признать неконституционной ту часть закона, согласно которой, Оперативно-технический департамент будет органом, входящим в сферу правления Службы государственной безопасности.

По данному закону отдельный иск готовит народный защитник, который представит его в суд в ближайшие дни.

На основании исков кампании «Это касается тебя» и народного защитника, Конституционный суд Грузии в 2016 году уже признал неконституционным законодательный пакет о тайном прослушивании, после чего Парламенту было поручено подготовить новый законопроект. 1 марта этого года Парламент принял законопроект, согласно которому, должно быть создано Оперативно-техническое агентство, которое войдет в сферу управления Службы государственной безопасности. В отношении этого законопроекта президент воспользовался правом вето, но депутаты позже преодолели президентское вето и закон вошел в силу 30 марта.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия отказалась от закупок газа у «Газпрома»
Главы МИД Армении и Грузии обсудили транзитные возможности двух стран
Уникальные грузинские сорта винограда будут выращиваться в Китае
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе
В Гальском районе Абхазии совершено убийство супругов
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В этом году Грузия приобретет у Азербайджана 2,347 млрд кубометров газа
В Чечне суд запретил сайт, где продавали диких кошек
Карапетян: Необходимо изучить, что импортирует Армения и что можно предложить взамен
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна