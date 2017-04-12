Кампания «Это касается тебя» обжалует в КСГ закон о прослушиваниях

12.04.2017 12:34 Представители гражданской кампании «Это касается тебя», в которой объединены десятки неправительственных организаций, 11 апреля обратились в Конституционный суд грузии с гражданскими исками против закона о тайных следственных действиях.



После того, как Парламент утвердил закон о тайных прослушиваниях, кампания «Это касается тебя» создала специальную аппликацию, посредством которой граждане могли заполнить электронный иск с целью обжалования данного закона.



Акция завершилась 6 апреля. По информации представителей кампании, электронные иски, которые заполнили до 300 человек, были переправлены в КСГ сегодня.



«Надеемся, что реагирование суда будет быстрым и он в полной мере примет наши позиции, так как это является хорошей возможностью, чтобы они защитили престиж КСГ», - заявили представители кампании «Это касается тебя» на проведенной 11 апреля пресс-конференции, после чего через почту направили иски граждан в КСГ.



В связи с этим законом в КСГ со статусом друга обратится президент Грузии. Об этом президент Георгий Маргвелашвили заявил 7 апреля, в ходе своего выступления в Парламенте с ежегодным докладом.



«Исходя из единства и единого духа общества, я решил в связи с т.н. законом о прослушиваниях поддержать иск граждан и обратиться в Конституционный суд с отличающимся статусом – со статусом друга суда, что позволяет мне оказать помощь суду в принятии наилучшего решения», - с этими словами закончил Георгий Маргвелашвили свое выступление в Парламенте.



Согласно Статье 55 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, другом суда (Amicus Curiae) является заинтересованное лицо, которое не является стороной в рассматриваемом деле и имеет право не менее чем за пять дней до рассмотрения дела по существу представить в суд свое письменное соображение в связи с этим делом.



По данному закону 6 апреля в КСГ индивидуальные иски внесли партии «Свободные демократы», Республиканская партия, Национальное движение и «Европейская Грузия».



Отдельные партии требуют признать неконституционной ту часть закона, согласно которой, Оперативно-технический департамент будет органом, входящим в сферу правления Службы государственной безопасности.



По данному закону отдельный иск готовит народный защитник, который представит его в суд в ближайшие дни.



На основании исков кампании «Это касается тебя» и народного защитника, Конституционный суд Грузии в 2016 году уже признал неконституционным законодательный пакет о тайном прослушивании, после чего Парламенту было поручено подготовить новый законопроект. 1 марта этого года Парламент принял законопроект, согласно которому, должно быть создано Оперативно-техническое агентство, которое войдет в сферу управления Службы государственной безопасности. В отношении этого законопроекта президент воспользовался правом вето, но депутаты позже преодолели президентское вето и закон вошел в силу 30 марта.



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