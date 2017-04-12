Какие поправки планируется внести в Конституцию Грузии

12.04.2017 13:02 С частью конституционных поправок, с которыми ознакомила членов комиссии «Грузинская мечта», не соглашаются как оппозиционные партии, так и неправительственные организации. Представляем вам ту часть конституционных изменений, которая уже известна, пишет газета «Резонанси».



Порядок избрания президента - его будет выбирать не народ, а 300 делегатов-представителей. В избрании президента будут участвовать депутаты парламента, все члены представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик и лица, подобранные с учетом результатов выборов в местное самоуправление по пропорциональным спискам. Возрастной ценз президента увеличивается с 35 до 40 лет, а обязанный срок жизни в стране - с 5 до 15 лет. Президент больше не будет связан с вопросами безопасности и обороны, будет упразднен совет безопасности при президенте. Под руководством президента Совет национальной обороны будет собираться только во время военных действий. Президент больше не будет верховным представителем страны во внешних отношениях. Президент больше не сможет представлять кандидатов на посты судей и председателя Верховного суда. Вместо президента их представит Высший совет юстиции.



Возрастной ценз увеличивается до 40 лет и для судей Конституционного суда. С 21 до 25 лет увеличивается минимальный возраст члена парламента. Вместе с тем обязательно, чтобы кандидат в депутаты жил в Грузии минимум 10 лет. Возрастной ценз судей увеличивается до 30 лет. Только на один срок будет избираться Народный защитник. Срок полномочий не меняется и будет составлять 5 лет. Выборы пройдут только по пропорциональному списку и нераспределенные мандаты получит партия-победитель. Запрещается создание избирательных блоков. Не изменится местоположение парламента, он остается в Кутаиси. Определяется формулировка брака как «союза мужчины и женщины с целью создания семьи, основывающейся на правовом равенстве и добровольности супругов». Для ввода нового вида налогов или их увеличения будет необходимо провести референдум. В конституции не будет запрета на продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам. Этот вопрос будет регулироваться органическим законом и будет принят новый закон о земле.



«У меня вызывает сомнения предложенный порядок избрания президента избирательной коллегией. Я также не понимаю, почему возрастной ценз должен составлять именно 40 лет. 35 - сакральное число, почти во всех странах фигурирует этот возраст. К 35 годам кандидат в президенты - уже психо-физиологически сформированная личность. Все зависит от жизненного опыта, в то время у президента будет много времени для профессиональной деятельности. Также спорным я считаю проведение выборов только по пропорциональной системе и передачу неиспользованных мандатов партии-победителю. Вместе с тем, я бы хотел увидеть двухпалатный парламент и какую-то часть территориального устройства. Эти вопросы в конституции совсем не отражены. Остальные вопросы либо спорные, либо еще подлежат обсуждению», - заявил в беседе с корреспондентом издания член конституционной комиссии, конституционалист Автандил Деметрашвили.















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