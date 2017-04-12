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«Мечта» оказалась в плену неправильной предвыборной кампании - Шавгулидзе


12.04.2017   14:45
"Свободные демократы" не поддерживают отображение дефиниции бракосочетания в Конституции. С позицией партии ознакомил журналистов Шалва Шавгулидзе.

По его мнению, "Грузинская мечта" оказалась в плену собственной неправильной предвыборной кампании в связи с дефиницией бракосочетания.

"Накануне выборов было сделано такое обещание с той мотивацией, будто "Грузинская мечта" заботится о грузинской семье, но в действительности нет необходимости отражать это в Конституции, поскольку это абсолютно урегулировано Гражданским кодексом.

В то же время это порождает правовые проблемы, поскольку, когда определяете бракосочетание в ранге Конституции как союз женщины и мужчины, в таком случае становится необходимым существование очень жестких правовых регуляций. Когда существуют разные виды гендерной идентичности, это в конкретных случаях может породить серьезные правовые проблемы.

Это было ошибочное, ненужное обещание, так о многом разном может быть мнение, но не все должно регламентироваться Конституцией. Сегодня "Грузинская мечта" сама попала в плен этого обещания. Сначала разговор был о дефиниции в связи с семьей, потом сошлись на бракосочетании"- пояснил Шалва Шавгулидзе.






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