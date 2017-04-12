|
«Мечта» оказалась в плену неправильной предвыборной кампании - Шавгулидзе
12.04.2017 14:45
"Свободные демократы" не поддерживают отображение дефиниции бракосочетания в Конституции. С позицией партии ознакомил журналистов Шалва Шавгулидзе.
По его мнению, "Грузинская мечта" оказалась в плену собственной неправильной предвыборной кампании в связи с дефиницией бракосочетания.
"Накануне выборов было сделано такое обещание с той мотивацией, будто "Грузинская мечта" заботится о грузинской семье, но в действительности нет необходимости отражать это в Конституции, поскольку это абсолютно урегулировано Гражданским кодексом.
В то же время это порождает правовые проблемы, поскольку, когда определяете бракосочетание в ранге Конституции как союз женщины и мужчины, в таком случае становится необходимым существование очень жестких правовых регуляций. Когда существуют разные виды гендерной идентичности, это в конкретных случаях может породить серьезные правовые проблемы.
Это было ошибочное, ненужное обещание, так о многом разном может быть мнение, но не все должно регламентироваться Конституцией. Сегодня "Грузинская мечта" сама попала в плен этого обещания. Сначала разговор был о дефиниции в связи с семьей, потом сошлись на бракосочетании"- пояснил Шалва Шавгулидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна