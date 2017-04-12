«Европейская Грузия» представит парламенту проект резолюции о деструктивных действиях России

12.04.2017 15:19 Сегодня на заседании парламентского комитета внешних отношений рассмотрят проект резолюции "Европейской Грузии" об осуждении действий России, направленных на аннексию оккупированных территорий Грузии.



Согласно проекту, парламент осуждает оккупацию территорий Грузии с российской стороны, и шаги, сделанные к аннексии оккупированных регионов, милитаризацию оккупированных регионов Россией, и т.н. договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, оформленный с де-факто властями.



"Национальное движение" поддерживает проект резолюции.



"Резолюция с одной стороны оценивает положение, существующее на сегодня на оккупированной территории, когда Россия фактически осуществляет аннексию, и этот процесс идет очень остро, с другой стороны есть поручение правительству, что надо сделать.



Парламент Грузии не имеет права не оценивать положение, которое сложилось сегодня на оккупированных территориях, и то, какую политику проводит Россия"- заявил Серго Ратиани.



Тем временем большинство не собирается поддержать проект, и работает над новым документом, где будет четко прописана позиция парламента на действия России.



Большинство представит соответствующий документ в парламент в скором будущем.



"Мы работаем над резолюцией в связи с деструктивными шагами, которые осуществляются с российской стороны, мы работаем над резолюцией, и парламент посвятит этому соответствующий акт. В той версии, которую инициировала "Европейская Грузия", есть вопросы, с которыми мы не согласны. Прежде всего, мы не согласны с тем, что будто бы исполнительная власть не делает достаточных усилий для мобилизации международного сообщества"- заявила Тамар Чугошвили.

















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