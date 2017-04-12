Глава МИД Украины посетит Грузию в ближайшее время

12.04.2017 15:48 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.



"Находясь с рабочим визитом в Варшаве, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе ... Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность посетить Грузию в ближайшее время", - говорится в сообщении.















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