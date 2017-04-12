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Главы МИД Украины и Грузии обсудили противодействие агрессии РФ


12.04.2017   16:07
22 июля 2017 года будет ровно 25 лет, как Украина и Грузия установили дипломатические отношения

Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Грузии сверили позиции по дальнейшему развитию проекта ЕС Восточное партнерство и обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран, пострадавших от российской вооруженной агрессии. Об это сообщает пресс-служба МИД.

Павел Климкин и Михаил Джанелидзе на встрече в Варшаве обсудили детали совместного противодействия агрессивной политике государства-оккупанта РФ и подтвердили приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Глава МИД подтвердил готовность посетить в ближайшее время Грузию. 22 июля, отмечает ведомство, будет 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

В конце июля 2017 года военные ВСУ в Грузии примут участие в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер - 2017".






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