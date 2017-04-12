Израиль ужесточает правила для претендентов на убежище из Грузии

12.04.2017 16:08 С 17 апреля для граждан Грузии, соискателей политического убежища в Израиле, вступают в силу новые правила. Иммиграционная служба будет рассматривать их обращения в ускоренном порядке. В случае отказа незамедлительно начнутся процедуры по депортации.



С 17 апреля для граждан Грузии, соискателей политического убежища в Израиле, вступают в силу новые правила. Иммиграционная служба будет рассматривать их обращения в ускоренном порядке. В случае отказа в отношении гражданина Грузии незамедлительно начнутся процедуры по депортации, сообщил 11 апреля сайт "Эхо Кавказа".



"Эта мера обусловлена тем, что граждане Грузии после получения отказа в убежище нелегально оставались в стране, вместо того чтобы в течение семи дней покинуть территорию государства Израиль", - пояснил изданию консул Грузии в Тель-Авиве Александр Джишкариани. Однако он уверяет, что в отношении граждан Грузии нет никакой дискриминации.



По сведениям консула, за минувший год в Израиль въехали 18-20 тыс. граждан Грузии, в тот же период выехали из страны 15 тыс. Из оставшихся 5 тыс. часть предположительно вернулась на родину в начале этого года, но большая часть по разным причинам осталась в Израиле. Кроме того, около трех тысяч граждан Грузии обратились в иммиграционную службу Израиля с просьбой о предоставлении политического убежища – ни одна из них не была удовлетворена.



Джишкариани напомнил о том, что 27 февраля МВД Израиля включило Грузию в список так называемых безопасных стран. Соответственно, вероятность предоставления политического убежища гражданам Грузии сходит почти на нет.



В дни пасхальных праздников, с 10 по 20 апреля, Израиль также ужесточает пограничный контроль для граждан всех стран, желающих посетить Иерусалим. "За эти десять дней ожидается, что из Грузии в Израиль поедут минимум две тысячи человек. Давайте все постараемся и посодействуем тому, чтобы эти туристы мирно поехали в страну и мирно вернулись обратно", - сказал посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.



Как сообщал портал IzRus, в конце марта в Израиль не впустили 13 граждан Грузии, которые утверждали, что они приехали в нашу страну с целью паломничества. Ранее Цур заявил, что в 2016 году 80% прибывших из Грузии оставались в нашей стране нелегально.















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